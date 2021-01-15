Почти 80% жителей России не курили или бросили эту привычку в 2020 году

Вместе с тем продолжают курить сигареты около 18,9% респондентов. Большую их часть составляют люди в возрасте от 40 до 44 лет — 28,09%. Курящие жители РФ, которым от 45 до 49 лет, составляют 27,81% опрошенных. Россиян в возрасте от 35 до 39 лет с пагубной привычкой оказалось 25,92%.

Еще 2,6% граждан позволяют себе курить, но не ежедневно. В числе людей, отказавшихся от курения либо совсем не употреблявших табачные изделия, более 60% представителей мужского и почти 90% женского пола.