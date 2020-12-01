Почти 68 миллионов россиян привились от гриппа

В России прививку от гриппа сделали около половины всего населения страны — 46,2%. Вакцинацию прошли более 67,8 миллиона человек. Ситуацию контролируют в Роспотребнадзоре.

В российских регионах продолжают прививать от гриппа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ. Недельные показатели преимущественно выше среди взрослого населения.

С 23 по 29 ноября в России, как и на предыдущих неделях, заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозного происхождения. Речь в том числе идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС- и других респираторных вирусах.

Активность вирусов гриппа в европейских странах, по данным ВОЗ, сейчас остается на межэпидемическом уровне.

В Подмосковье в этом сезоне прививку от гриппа сделали 75% от планируемого числа жителей региона. Всего вакцину намерены ввести 4,6 миллиона человек. В областном Минздраве напомнили, что вакцинация — единственное, что надежно защищает от гриппа и его вероятных последствий.