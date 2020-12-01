Почти 68 миллионов россиян привились от гриппа
В российских регионах продолжают прививать от гриппа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ. Недельные показатели преимущественно выше среди взрослого населения.
С 23 по 29 ноября в России, как и на предыдущих неделях, заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозного происхождения. Речь в том числе идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС- и других респираторных вирусах.
Активность вирусов гриппа в европейских странах, по данным ВОЗ, сейчас остается на межэпидемическом уровне.
В Подмосковье в этом сезоне прививку от гриппа сделали 75% от планируемого числа жителей региона. Всего вакцину намерены ввести 4,6 миллиона человек. В областном Минздраве напомнили, что вакцинация — единственное, что надежно защищает от гриппа и его вероятных последствий.