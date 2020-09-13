Почти 5,5 тысячи заболевших COVID-19 выявили в России за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 5449 заразившихся коронавирусом. Скончались еще 94 пациента.

Всего в России число зараженных коронавирусом достигло 1 062 811 человек. Об этом сообщили представители оперативного штаба. За сутки из больниц выписались 2690 пациентов, всего за время пандемии вылечиться от COVID-19 смогли 876 225 россиян. При этом скончались за эти месяцы 18 578 заразившихся.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что за сутки только в столице смогли вылечить от коронавирусной инфекции 900 человек. Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться с каждым днем.

Ранее «Царьград» сообщил, что в России многие школы отправляют на карантин целые классы из-за обнаружения заразившихся коронавирусом. Детям приходится сидеть дома в течение 14 дней, а родителям — брать отгулы и переводиться на удаленную работу, чтобы смотреть за школьниками. На 8–10 день после начала карантина ребят организованно отведут сдавать тест на наличие вируса.