Здоровье 26 июля 2023, 01:25 Почти 50 детей подхватили энтеровирус в Саратовской области Роспотребнадзор: за две недели 48 детей заболели энтеровирусом в Саратовской области Freepik

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За прошедшие две недели более 50 человек, 48 из которых — дети, заразились энтеровирусной инфекцией в Саратовской области. Эту информацию опубликовали на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

В этом году сезонный подъем заболеваемости начался в июле. Уже с начала второго летнего месяца зафиксировали 52 заболевших, 48 из пациентов — несовершеннолетние. Наибольшее количество больных энтеровирусной инфекцией выявили в Саратове и Энгельсе.

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В целях безопасности властям рекомендовали приостановить массовые мероприятия, в первую очередь с участием детей, до стабилизации эпидемиологической обстановки.

В апреле этого года стало известно, что количество заразившихся корью в Пензенской области достигло 69 человек — восемь взрослых и 61 ребенок. В больнице на тот момент находились 27 пациентов с этим диагнозом.