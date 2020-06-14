Почти 5 тыс. сотрудников больниц в Петербурге заразились коронавирусом

Более чем у пяти тысяч сотрудников медицинских организаций в Петербурге с начала пандемии выявили коронавирус.

«Заразились порядка пяти тысяч сотрудников медицинских организаций, включая немедицинских работников. Это общая цифра с начала пандемии», — сказали РИА «Новости» в городском комитете по здравоохранению. В это количество инфицированных входят и легкие и бессимптомные формы COVID-19, добавила собеседница агентства.

По ее словам, к сожалению, обеспечить абсолютную защищенность сотрудников больниц не позволяет даже 100-процентная обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

Врач-терапевт частной клиники Василий Купрейчик, который уже два месяца трудится в СОVID-госпитале, рассказал, что коронавирусная инфекция поражает все органы. Первый и серьезный удар приходится на легкие. По словам врача-терапевта, медики набираются опыта, уверенности, наблюдают за ситуацией, ведут статистику, задают «все больше тонких, очень хитрых вопросов».