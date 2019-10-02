Почти 40 тонн донорской крови заготовили в Московской области в 2019 году

За 8 месяцев текущего года организации службы крови Московской области заготовили более 39 тонн донорской крови и ее компонентов.

«Благодаря активным, неравнодушным жителям региона, слаженной работе организаций службы крови, Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. В январе–августе этого года жителями выполнено почти 60 тысяч донаций. Я благодарю каждого за неоценимый вклад и помощь тем, кто попал в сложную ситуацию», — сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

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Компоненты крови поступают в медицинские организации области, в том числе в перинатальные центры. Донорская кровь необходима онкологическим больным, пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами и другим пострадавшим. Главным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московская областная станция переливания крови. Только в октябре специалисты проведут 31 День донора.

«Мы проводим выездные Дни донора в муниципалитетах для того¸ чтобы жители имели возможность в максимально комфортных условиях, фактически рядом с домом, сделать доброе дело и сдать кровь. В октябре мы будем работать в более, чем 30 муниципалитетах Подмосковья, в некоторых — дважды», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Аппалуп добавила, что благодаря Дням донора, в октябре возможно будет заготовить 3 тысячи литров крови и ее компонентов.