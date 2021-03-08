Почти 370 тысяч военных привили первым компонентом «Спутника V» в России

Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили уже почти 370 тысяч российских военных. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных Силах РФ направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом „Спутник V“ прошли более 369 тысяч военнослужащих», — сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что каждый день во всех воинских частях и организациях военного ведомства проводят профилактические и диагностические мероприятия. Кроме того, организуется дезинфекция транспорта, помещений и материальных средств.

Для проведения тестирований на наличие коронавируса развернуты 23 специализированные лаборатории. В сутки специалисты делают до 11,5 тысячи исследований на ковид.

Всего за время пандемии российские врачи выявили 4 322 776 заражения коронавирусом. Вылечить от ковида удалось 3 911 924 человек. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. Скончались после инфицирования 89 094 пациента. Сейчас в стране продолжается вакцинация населения от коронавируса. Для прививок используют препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V».