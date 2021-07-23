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    23 июля 2021, 15:20

    Почти 35 миллионов россиян сделали прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины

    Арина Бобкова

    Почти 35 миллионов жителей России сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Такой информацией поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило РИА ФАН.

    За последнюю неделю укол первым компонентом сделали более чем два миллиона россиян. На сегодняшний день число привитых в России составляет более 35 миллионов человек.

    Мурашко отметил также, что сейчас наращиваются темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Он добавил, что поставки вакцины в регионы будут расти.