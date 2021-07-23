Почти 35 миллионов россиян сделали прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины

Почти 35 миллионов жителей России сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Такой информацией поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило РИА ФАН.

За последнюю неделю укол первым компонентом сделали более чем два миллиона россиян. На сегодняшний день число привитых в России составляет более 35 миллионов человек.

Мурашко отметил также, что сейчас наращиваются темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Он добавил, что поставки вакцины в регионы будут расти.