Почти 31 тысячу случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Количество заболевших в стране снижается третий день подряд.

Пик заболеваемости пришелся на субботу, 20 августа, когда зарегистрировали более 40 тысяч случаев COVID-19. Затем количество начало постепенно снижаться, и уже вчера таких пациентов было чуть больше 33 тысяч. Во вторник, 23 августа, медики выявили менее 31 тысячи. Лидерами по этому показателю стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

За прошедшие сутки пришлось госпитализировать 4063 пациента с коронавирусом. Поправиться смогли 30 869 россиян, 69 человек скончались от последствий COVID-19. В Подмосковье за все время пандемии сделали уже 17 992 817 ПЦР-тестов.

Специалисты Центра имени Гамалеи разработали новый вариант вакцины «Спутник V», сообщили «Известия». Этот препарат эффективен против штаммов «Дельта» и «Омикрон».

После перенесенного коронавируса некоторые пациенты сталкивают с утратой обоняния. Канадские ученые придумали, как решить эту проблему. Они обнаружили шесть генов, воздействие на которые вернет человеку способность различать запахи.