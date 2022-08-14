Почти 30 тысяч выявленных случаев ковида зафиксировали за сутки в России

За последние сутки в России снова выросло число заболевших COVID-19, при этом количество госпитализаций снизилось. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

Ведомство обновило ежедневную статистику в 11:00 по московскому времени. Согласно этим данным, за последние сутки выявлено 28 982 случая заболевания COVID-19. Причем 7020 случаев приходится на Москву.

Количество госпитализированных с ковидом россиян в целом по стране снизилось. Всего в РФ за последние сутки с этим диагнозом в больницу попали 1790 человек. Вчера врачи сообщали о 2619 случаях госпитализации.

Количество выздоровевших от ковида жителей РФ также снизилось, но незначительно. За последние сутки от лечения и наблюдения врачей освободили 14 942 россиян. Днем ранее ведомство сообщало о выздоровлении 16 874 человек.

Уменьшилось и число подтвержденных смертей от COVID-19. В воскресенье, 14 августа, врачи сообщили о 54 случаях летального исхода вследствие этой болезни за последние сутки. Это на шесть смертей меньше по сравнению с субботними данными.