Почти 3 тысячи госпитализировали с ковидом в России за сутки

За сутки в России попали в больницы с ковидом 2923 человека. Накануне число госпитализированных составило 2867, сообщили в операштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

В общей сложности за последние 24 часа ковид выявили у 11 905 человек. В пятницу, 15 апреля, прирост составлял 11 432 пациентов.

За минувшие сутки врачи зафиксировали 240 летальных случаев среди заразившихся коронавирусом, полностью выздоровели еще 19 006 человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России улучшилась. По его данным, ежедневно из больниц выписывают несколько тысяч человек. Но количество заболевших еще есть и врачи продолжают оказывать им помощь, добавил он.

Мишустин напомнил, что для заразившихся от пациентов работникам больниц два года назад установили единовременные страховые выплаты. На эти цели правительство направит дополнительно еще три миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда рублей направят на выплаты сотрудникам интернатов, домов престарелых и других организаций социального обслуживания, где оказывают помощь пациентам с ковидом.