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    12 сентября 2020, 10:15

    Почти 28,5 миллиона человек заразились коронавирусом во всем мире

    Ксения Басырова

    Число заболевших COVID-19 в мире достигло 28 481 413 человек. Такие данные появились утром 12 сентября.
    Почти 28,5 миллиона человек заразились коронавирусом во всем мире

    От последствия заболевания скончались порядка 915 тысяч человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Вылечиться от COVID-19 удалось 19,2 миллиона инфицированных.

    В трех странах за все время пандемии коронавирусом заразились как минимум по четыре миллиона человек. Это США, Бразилия и Индия. Причем в Америке заболевание обнаружили уже у шести миллионов жителей.

    В Индии нашли коронавирус у 4,6 миллиона человек, в Бразилии — у 4,2 миллиона. В первой стране от заболевания скончались 77 тысяч жителей, во второй — 130 тысяч.

    Ранее стало известно, что первую партию вакцины от коронавируса отечественного производства отправили в российские регионы. Это пилотная доставка, она поможет специалистам Минздрава понять логистику поставок и разработать лучшие схемы получения препарата субъектами РФ. Кроме того, будут ясны размеры будущих поставок. Вакцину разработали ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

    Новости SMI.FM