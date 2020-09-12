Почти 28,5 миллиона человек заразились коронавирусом во всем мире

Число заболевших COVID-19 в мире достигло 28 481 413 человек. Такие данные появились утром 12 сентября.

От последствия заболевания скончались порядка 915 тысяч человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Вылечиться от COVID-19 удалось 19,2 миллиона инфицированных.

В трех странах за все время пандемии коронавирусом заразились как минимум по четыре миллиона человек. Это США, Бразилия и Индия. Причем в Америке заболевание обнаружили уже у шести миллионов жителей.

В Индии нашли коронавирус у 4,6 миллиона человек, в Бразилии — у 4,2 миллиона. В первой стране от заболевания скончались 77 тысяч жителей, во второй — 130 тысяч.

Ранее стало известно, что первую партию вакцины от коронавируса отечественного производства отправили в российские регионы. Это пилотная доставка, она поможет специалистам Минздрава понять логистику поставок и разработать лучшие схемы получения препарата субъектами РФ. Кроме того, будут ясны размеры будущих поставок. Вакцину разработали ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.