Почти 26 тысяч россиян выздоровели после COVID-19 за сутки

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 3 186 336 человек, выздоровели 2 580 138 россиян, скончались 57 555 пациентов. Медики сделали более 91 миллиона ПЦР-тестов.

По количеству зараженных в стране продолжает лидировать Москва. В столице за минувшие сутки вирус нашли у 5907 человек, что на 10% меньше, чем в четверг. Выписались 6334 пациента, а скончались — 71.

Следом идет Санкт-Петербург, где за последние 24 часа коронавирус нашли у 3746 петербуржцев, вылечились — 3058, погибли 75 человек — этот показатель снизился на 11% по сравнению с 31 декабря.

Тройку замыкает Московская область. В регионе за этот период заразились 1568 человек — рост составил 5,4%. Победили болезнь 1409 пациентов, умерли 15 пациентов — почти на 17% меньше, чем в последний день 2020 года.

Меньше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Чукотском автономном округе: там заразился всего один человек. В ненецком автономном округе — шесть человек.