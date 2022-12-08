Здоровье 08 декабря 2022, 23:22 Почти 20 тысяч нижегородцев стали донорами крови в 2022 году

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В Нижегородской области свыше 18,5 тысячи человек стали донорами крови в 2022 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Минздрав региона.

Жители региона сдали кровь и компоненты более 55 тысяч раз. На данный момент удалось реализовать план по сдаче крови на 92%. При этом около 2,4 тысячи человек стали донорами впервые.

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Главный врач Нижегородского областного центра крови имени Климовой Сергей Чистяков подчеркнул, что в регионе проводят в том числе выездной сбор крови.

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