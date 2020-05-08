Почти 20 человек с COVID-19 скончались в Подмосковье за сутки

В Московской области за сутки умерли 19 человек, которым диагностировали COVID-19. Всего в регионе скончались 175 коронавирусных пациентов.

Данные по случаям с летальным исходом от коронавируса в Подмосковье обновил сайт стопкоронавирус.рф.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Сейчас в области 18 350 подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 918 человек. С начала эпидемии выздоровели 813 заболевших (+44 с 7 мая).

В Подмосковье продолжают тестировать людей на коронавирусную инфекцию. На 8 мая специалисты провели уже 298 188 анализов. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые граждане могут пройти тестирование в негосударственных лабораториях.

С 12 мая на территории Московской области вводится масочный режим. В общественных местах, в том числе в транспорте, люди должны носить маски и перчатки. Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая.