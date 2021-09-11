Почти 19 тысяч заражений коронавирусом выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 18 891 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии в стране достигло 7 121 516 человек, сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки выздоровели 17 888 человек. Всего уже 6 375 160 человек в стране побороли инфекцию. Скончались 796 пациентов. Общее число случаев с летальным исходом достигло 191 961.

В Москве за прошлый день еще 1940 человек получили положительный результат теста на коронавирус. В Санкт-Петербурге выявили 1629 заразившихся. В Московской области заражение подтвердилось у 645 человек.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили о высокой вероятности четвертой волны ковида. Мэр столицы Сергей Собянин также не исключил возможного подъема заболеваемости в ближайшие месяцы.

В России уже почти 40 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса, сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Накануне ФАС согласовала максимальную отпускную стоимость препарата «Ковидолек», который используется в лечении ковида.