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    23 апреля 2022, 23:38

    Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявили у детей в 12 странах

    ВОЗ: 169 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили у детей в 12 странах мира

    Полина Созыкина

    Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 169 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей в 12 странах мира. Об этом сообщило РИА «Новости». Известно об одном случае летального исхода.

    Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявили у детей в 12 странах

    «По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — говорится в заявлении организации.

    Из общего числа выявленных случаев 114 детей заболели в Великобритании, 13 пациентов зарегистрировали в Испании, 12 — в Израиле, девять —в США. Возраст заболевших от одного месяца до 16 лет.

    Около 10% детей потребовалась трансплантация печени, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ни в одном из этих случаев не были обнаружены известные вирусы гепатита типа A, B, C, E и D. У 19 пациентов выявили сочетанную инфекцию SARS-CoV-2 и аденовируса, коронавирус был обнаружен у 20 заболевших.