Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявили у детей в 12 странах

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 169 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей в 12 странах мира. Об этом сообщило РИА «Новости». Известно об одном случае летального исхода.

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — говорится в заявлении организации.

Из общего числа выявленных случаев 114 детей заболели в Великобритании, 13 пациентов зарегистрировали в Испании, 12 — в Израиле, девять —в США. Возраст заболевших от одного месяца до 16 лет.

Около 10% детей потребовалась трансплантация печени, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ни в одном из этих случаев не были обнаружены известные вирусы гепатита типа A, B, C, E и D. У 19 пациентов выявили сочетанную инфекцию SARS-CoV-2 и аденовируса, коронавирус был обнаружен у 20 заболевших.