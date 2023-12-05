Здоровье 05 декабря 2023, 14:34 Почти 17 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю Почти 40 человек умерли от COVID-19 в Москве за неделю РИА «Новости»

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В Москве продолжается волна новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю количество переболевших достигло почти 14 тысяч человек, умерло от коронавируса 39 жителей. Об этом сообщили в официальной сводке оперативного штаба.

Согласно данным, за прошедшую неделю в Москве выявили 16 738 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 13 964 человека, госпитализация понадобилась 1375 горожанам.

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Всего по России количество госпитализаций увеличилось на 12%, при этом выздоровело на 27,1% больше россиян по сравнению с предыдущей неделей. Всего за данный период от COVID-19 умерло 138 человек.

Ранее китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом. По их мнению, противостоять болезни поможет употребление кофе.