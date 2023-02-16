Здоровье 16 февраля 2023, 13:00 Почти 15 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о 14 470 случаях COVID-19 в России за сутки РИА «Новости»

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За прошлые сутки в России выявили 14 740 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За прошедшие 24 часа количество летальных исходов из-за ковида составило 37 смертей, выздоровели 11 140 пациентов, госпитализировали 1156 человек.

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В Москве за сутки выявили 3782 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 174 заболевших, 2987 пациентов вылечились и 11 умерли.

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В Московской области зафиксировали 468 новых случаев COVID-19, 392 пациента выписали из больниц, 109 поступили на стационарное лечение и пятеро скончались.

В начале февраля Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус активизировался в России, количество заражений вновь начало возрастать.

Всемирная организация здравоохранений сообщала, что отказалась от процесса расследования причин возникновения вируса из-за трудностей с доступом к информации в Китае.