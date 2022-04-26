Почти 12 тысяч человек выздоровели после ковида за последние сутки

За прошедшие 24 часа в России выявили еще 7107 заболевших COVID-19. При этом полностью выздоровели 11 899 человек. Это на 34,4% больше, чем днем ранее, сообщил оперштаб.

За сутки госпитализировали 3161 заболевшего, скончались 176 пациентов. В Москве подтвержден факт заражения 378 человек, в Санкт-Петербурге — 467, в Подмосковье — 141.

За все время пандемии в России выявили 18 151 895 случаев заражения. Поправиться удалось 17 495 382, умерли 375 237. В Московской области за этот период сделали 16 750 420 ПЦР-тестов, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о «Спутнике V», разработанном НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Он показал свою высокую эффективность. Препарат купили многие страны мира, в том числе и Аргентина. Сейчас она готовится к запуску производства «Спутника V» с нуля.