Здоровье 15 августа 2023, 00:18 Почти 100% россиян заявили, что занимаются самолечением

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С 1 сентября в России все рецептурные препараты можно будет купить только по назначению врача. При этом 91% жителей страны занимаются самолечением. Это стало известно из опроса, который провел сайт kp.ru.

Порядка 17% россиян заявили, что никогда не ходят к врачам и лечатся самостоятельно. Еще 74% сказали, что лечат в домашних условиях простуду, а с более серьезными болезнями обращаются в больницу.

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Из числа опрошенных 6% признались, что всегда ходят к врачам, 2% рассказали, что не пьют таблетки и лечатся народными средствами, а 1% выбрал вариант «другое».