Почему заражение коронавирусом в разных странах неравномерно? Объяснил аргентинский ученый

Ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико пояснил, что суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые способны заразить гораздо больше людей, нежели средний инфицированный. По его мнению, именно этим и объясняется разный процент летальности в тех или иных странах.

По данным ИА Nation News, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев заметил, что человек действительно может стать такими суперраспространителем, если получит большую вирусную нагрузку.