Почему важно носить маску? Ответил директор НИИ Склифосовского

«Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей», — цитирует специалиста «Царьград».

По его словам, маски необходимы в первую очередь тем людям, которые чувствуют недомогание, у кого заложен нос или першит горло. Также их нужно носить тем, у кого есть хоть какие-то признаки респираторного заболевания или простуды.