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    30 июля 2020, 17:35

    Почему важно носить маску? Ответил директор НИИ Склифосовского

    Артур Блянихов

    Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал РИА «Новости», что до сих пор существует риск заражения коронавирусом, поэтому по-прежнему необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

    «Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей», — цитирует специалиста «Царьград».

    По его словам, маски необходимы в первую очередь тем людям, которые чувствуют недомогание, у кого заложен нос или першит горло. Также их нужно носить тем, у кого есть хоть какие-то признаки респираторного заболевания или простуды.

    Новости SMI.FM