Почему важно носить маску? Ответил директор НИИ Склифосовского
Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал РИА «Новости», что до сих пор существует риск заражения коронавирусом, поэтому по-прежнему необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
«Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей», — цитирует специалиста «Царьград».
По его словам, маски необходимы в первую очередь тем людям, которые чувствуют недомогание, у кого заложен нос или першит горло. Также их нужно носить тем, у кого есть хоть какие-то признаки респираторного заболевания или простуды.