Семь мифов о вакцинации. Почему не стоит отказываться от прививок?

Можно ли заразиться гриппом от вакцины, нужна ли прививка, если человек не входит в группу риска, снижает ли вакцина иммунитет? Все эти вопросы волнуют каждого. Правда это или мифы, каналу «360» рассказала доцент факультета усовершенствования врачей института МОНИКИ Ирина Репина.

Миф № 1: гриппом можно заразиться от самой вакцины

Ирина Репина заявила, что данное утверждение — абсолютный миф, потому что все вакцины, которые используют в России, содержат не сам вирус, а его осколки. Такие вакцины называются инактивированными или «расщепленными».

«Сами по себе осколки не могут вызвать заболевание никаким образом, потому что для вируса должно быть сотрудничество, тесный контакт, пребывание в организме длительное время, поэтому, конечно, это утверждение совершенно не верно», — отметила медик.

Миф № 2: делать прививки нужно только людям из группы риска — пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным

Ирина Репина подчеркнула, что людям из групп риска прививки делать обязательно нужно, потому что у них выше процент осложнения после гриппа.

«Как правило, лица с хроническими заболеваниями в большинстве случаев дают обострение своих процессов и приводят к летальным исходам на фоне течения гриппозной инфекции», — пояснила специалист из МОНИКИ.

Но вакцинация необходима и молодому поколению, потому что новые вирусы могут быть опасны и для молодежи.

«Когда мы столкнулись с проникновением нового вируса пандемичного, вируса гриппа Н1 N1, „Калифорния“, вот тогда структура заболевших и летальных была передвинута в сторону населения молодого», — уточнила Репина.

Миф № 3: прививка от гриппа снижает иммунитет и приводит к частым простудам

По словам Ирины Репиной, данное утверждение неверно.

«Прививка направлена против гриппа, она четко направлена против гриппозной инфекции, она обладает иммунногенными свойствами, способствует выработке иммунного ответа именно на инфекцию гриппозную и обладает подстегивающим свойством», — сказала медик.

Миф № 4: вакцина против гриппа защищает от одного типа вируса, а эпидемия может быть вызвана другим

Этот довод верен частично. Действительно, возникновение разных типов вирусов возможно, но благодаря регулярному мониторингу ситуации врачи перед каждой прививочной кампанией готовят свою вакцину.

«Существуют на территории мирового сообщества специальные центры, которые тесно связаны с ВОЗ. В этих центрах идет постоянный мониторинг генотипа вирусов, которые существуют на данной территории. Специалисты сообщают о появлении новых штаммов вируса гриппа и на основании этого на эпидемический сезон создается вакцина для определенной местности», — объяснила Ирина Репина.

Миф № 5: проводить профилактику гриппа лучше с помощью лекарств

Это утверждение имеет относительную целесообразность, потому что препараты не могут полностью заменить прививку.

«Есть ряд препаратов, эти препараты различные, но они не обладают специфической профилактикой, все-таки специфическая профилактика проводится только с помощью вакцинации», — заявила Ирина Репина.

Миф № 6: чтобы защититься от гриппа, лучше пить витамины и гомеопатические препараты

По словам Ирины Репиной, витамины и гомеопатия не спасут от гриппа.

«Существует такая организация в Лондоне — Кохрейновская. Она проверяет все статьи и исследования с позиции доказательной медицины. И публикации 14-15 годов полностью исключили это утверждение о том, что и гомеопатические препараты, и витамины в больших дозах обладают противогриппозной эффективностью», — сказала медик.

Миф № 7: организм сам справится с гриппом, как и с любой другой респираторной инфекцией

Ирина Репина пояснила, что такое утверждение нельзя считать верным, потому что вакцина направлена на снижение количества летальных исходов.

«Вакцинация направлена на то, чтобы не было тяжелой инфекции и летальных исходов», — заключила специалист из МОНИКИ.