Стоматолог Мелихова рассказала, как побороть зубную боль дома

Многие люди в своей жизни испытывали муки зубной боли. Стоматолог Вероника Мелихова рассказала, как побороть такое состояние в домашних условиях. Об этом сообщили NEWS.ru.

Специалист пояснила, что зубная боль как правило свидетельствует о значительных проблемах со здоровьем. Помочь может большое количество обезболивающих.

«Можно конечно снять симптомы боли, сейчас огромное количество серьезных обезболивающих, но в случае с зубами вопрос встает более остро, так как воспалительный процесс может быть сигналом серьезного заболевания», — пояснила медик.

Мелихова заявила, что в случае появления болей стоит как можно скорее обратиться к врачу. Специалист поможет определить причину и степень воспалительного процесса. Если денег на платное обследование нет, то можно пойти за помощью в государственную клинику.

«В любом случае я не рекомендую откладывать прием у стоматолога, и если у вас нет денег на частного врача, обязательно обращайтесь в государственную клинику», — заявила стоматолог.