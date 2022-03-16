Психолог Иванова рассказала, как побороть негатив

Из-за ситуации в мире многие люди столкнулись со стрессом и эмоциональным напряжением. В попытках бороть неприятное состояние некоторые начинают погружаться в так называемый токсичный оптимизм. Психолог Мария Иванова заявила, что подобный подход является неверным. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на «Радио 1».

«Сам оптимизм очень положителен, но когда за ним мы начинаем скрывать свои страхи и не очень положительные эмоции и убеждать себя, что все хорошо, то возникают неприятные ситуации. Очень важно выражать конструктивно свои эмоции, не подавлять их и признавать, вовремя давать им возможность выйти наружу, чтобы они не копились внутри нас и не взращивался еще больший негатив», — заметила медик.

Она посоветовала выделять минимум полчаса в день на общение с близкими людьми. С ними можно поделиться эмоциями, однако стоит выражаться корректно, чтобы слушатели не приняли негатив на свой счет.