Онищенко рассказал, как отличить грипп и коронавирус по симптомам

Некоторые симптомы заражения COVID-19 нетипичны для гриппа. Среди них затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса. Об этом сообщил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, первая проблема, с которой сталкиваются больные коронавирусом нового типа — это проблемы с легкими, которые могут проявляться через кашель, интоксикацию, одышку, так как организм теряет сатурацию (насыщение кислородом), а кровь не насыщается кислородом.

Запахи могут чувствоваться слабее и при гриппе, но полностью теряют обоняние только зараженные SARS-cov-2.

«Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак. Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми», — объяснил Онищенко. Его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с COVID-19 этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни. После этого состояние пациента или резко ухудшается, или он идет на поправку.

О специфических симптомах коронавируса ранее также рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников.