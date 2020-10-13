Банк России и Минфин не подержали законопроект по реформе ОМС
Он предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, которая оказывается федеральными медорганизациями.
Таким образом, как указано в материале газеты «Ведомости», из процесса исключаются частные страховые компании. По замыслу авторов документа, объемы предоставления медицинской помощи и нормативы затрат на нее будут устанавливаться правительством.
При этом вдвое снижается объем финансирования расходов на ведение дел (РВД) страховщиками. Правительство таким образом рассчитывает сэкономить до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году.
Такие новшества не понравились страховщикам. На прошлой неделе президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорилось, что реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан, а также к разрушению единой системы ОМС.
В сентябре в Одинцове заработал новый хирургический комплекс «Лапино-2». Он специализируется на лечении и профилактике онкологических заболеваний. Главная особенность центра заключается в том, что в нем можно получить помощь по ОМС.
«Лапино-2» — это 300 высококвалифицированных медиков, 120 коек стационара и 11 реанимационных, кабинеты для проведения рентгена, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Планируется, что в новом корпусе будут делать по 12 тысяч операций за год.