Банк России и Минфин не подержали законопроект по реформе ОМС

Представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект по реформе ОМС. Правительство внесло документ на рассмотрение законодателей 30 сентября.

Он предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, которая оказывается федеральными медорганизациями.

Таким образом, как указано в материале газеты «Ведомости», из процесса исключаются частные страховые компании. По замыслу авторов документа, объемы предоставления медицинской помощи и нормативы затрат на нее будут устанавливаться правительством.

При этом вдвое снижается объем финансирования расходов на ведение дел (РВД) страховщиками. Правительство таким образом рассчитывает сэкономить до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году.

Такие новшества не понравились страховщикам. На прошлой неделе президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорилось, что реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан, а также к разрушению единой системы ОМС.

В сентябре в Одинцове заработал новый хирургический комплекс «Лапино-2». Он специализируется на лечении и профилактике онкологических заболеваний. Главная особенность центра заключается в том, что в нем можно получить помощь по ОМС.

«Лапино-2» — это 300 высококвалифицированных медиков, 120 коек стационара и 11 реанимационных, кабинеты для проведения рентгена, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Планируется, что в новом корпусе будут делать по 12 тысяч операций за год.