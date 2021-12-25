Минздрав даст новые рекомендации по лечению «омикрона»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав занимается разработкой новых рекомендаций по лечению коронавируса — штамма «омикрон». По его словам, подход приходится несколько менять.

Об этом сообщило РИА «Новости». Он уточнил, что сейчас специалисты исследуют эффективность лекарств, которые будут применяться для лечения. Разработкой рекомендаций занимается специальная комиссия, которая решила применить новый подход.

Мурашко добавил, что некоторые пункты уже согласованы.

Ранее в России выявили незавозные случаи заражения штаммом «омикрон», заявил министр. Он подчеркнул, что все имеющиеся на сегодняшний день тесты для диагностики коронавируса могут определять новый штамм.

Он сообщил, что российские специалисты посетили ЮАР, где зафиксировано больше всего случаев заражения штаммом, и выявили, что он распространяется гораздо быстрее других ранее известных.