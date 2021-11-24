«По-другому не справимся никогда»: инфекционист призвал россиян пройти вакцинацию

Защитить себя и своих близких от коронавируса можно только с помощью вакцинации. Всех, кто еще ее не прошел, врач-инфекционист Домодедовской городской больницы Ирина Пикалова призвала привиться.

В своем обращении медик отметила, что уже почти два года вместе с коллегами занимается лечением пациентов с ковидом. Некоторые уже привились от коронавируса, но сделали это далеко не все.

«Хочется, конечно же, призвать ту часть, которая еще пока еще не прошла специфическую профилактику, [сделать прививку]. Вакцинация необходима, так как по-другому мы не победим и не справимся с этим заболеванием, наверное, никогда. Масштабы бедствия катастрофические», — заявила Пикалова.

Она добавила, что степень тяжести заболевания не изменилась по сравнению с первой волной коронавируса. Прогрессия заболевания происходит очень быстро.

«Единственный способ защитить себя и своих близких — пройти вакцинацию», — заключила врач-инфекционист.

Всего за время пандемии в России зафиксировали более 9,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вакцинацию первым компонентом прошли 66,4 миллиона человек. Оба компонента препарата получили 58,7 миллиона россиян.