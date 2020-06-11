В России подготовлен новый проект стратегии по борьбе с ВИЧ

Срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в России истекает в 2020 году. Минздрав уже разработал проект стратегии на следующие 10 лет — до 2030 года.

Как пишет газета «Коммерсант», документ не был опубликован для общественного обсуждения, а направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Цель стратегии до 2030 года обозначена, как «предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ путем достижения постоянного снижения числа новых случаев заражения… чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью».

Для достижения цели предлагается несколько пунктов, в числе которых: повышать информированность россиян, обеспечить зараженным комплексный подход при оказании медпомощи и социальную поддержку, а также сделать доступными лекарства.

«Информационно-пропагандистская деятельность» — приоритетное направление первичной профилактики ВИЧ-инфекции. Как указано в материале, благодаря этому у населения сформируются навыки ответственного отношения к своему здоровью, кроме того, это мотивирует россиян на безопасное поведение, и также поспособствует укреплению традиционных семейных и морально-нравственных ценностей.

ВИЧ-инфицированные граждане имеют меньший риск заболевания COVID-19. Это показали результаты наблюдательного исследования в Нью-Йорке. Среди носителей возбудителя только 0,8% были носителями вируса иммунодефицита человека. При этом в городе людей с ВИЧ достаточно большое количество.