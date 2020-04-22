Главврач «Коммунарки» привел статистику по больным на ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что за время работы медицинского центра к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключали 51 пациента.

Он сообщил об этом в ответ на вопросы про исходы больных на ИВЛ.

«51 пациенту проводили ИВЛ. Из них трех удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию», — написал Проценко.

Он признался, что для точной статистики нужно время, но пока озвучивает, что есть.

Денис Проценко добавил, что 21 апреля в центре проходили лечение 568 человек. За исключением одного человека им был поставлен диагноз «внебольничная пневмония». Коронавирусная инфекция подтверждена у 412 пациентов. В реанимации находились 52 человека, выписались — 99 пациентов, поступили 63 новых больных.

По данным оперативного штаба, в Москве на 21 апреля заболели COVID-19 почти 29,5 тысячи человек. Умерли еще 28 пациентов.