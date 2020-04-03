Плотность груди назвали наследуемым признаком развития рака

Холовко уточнила, что специалисты хорошо знают признаки, которые сигнализируют о развитии рака груди. Тем не менее, их генетические основы пока не удалось изучить в достаточном объеме.

«Мы хотели изучить наследуемость этих признаков, поскольку это поможет определить важные локусы, отвечающие за восприимчивость к раку молочной железы. Они могли бы быть использованы для лучшей идентификации женщин с повышенным риском развития рака молочной железы», — пояснила автор исследования.

По информации «Русской планеты», о повышенном риске развития рака говорят плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди.

«Если мы сможем лучше понять маммографические признаки, связанные с риском развития рака молочной железы, то будем способны улучшить методы измерения этих характеристик и, надеюсь, усовершенствовать раннее выявление рака молочной железы», — подчеркнула Холовко