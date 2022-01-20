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    20 января 2022, 15:27

    PLoS ONЕ: образование и гаджеты стали причиной роста числа людей с близорукостью

    Дарья Морозова

    Ученые из Великобритании провели исследование и установили, почему выросло количество людей с близорукостью. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на PLoS ONE.

    Специалисты выяснили, что люди, родившиеся в 1960 годах имеют склонность к близорукости на 10% больше, чем те, кто родился раньше на 30 лет. В исследовании приняли участие 100 тысяч жителей страны.

    По мнению ученых, это связано с использованием гаджетов, более высоким уровнем образования и питанием в детском возрасте.