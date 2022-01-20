PLoS ONЕ: образование и гаджеты стали причиной роста числа людей с близорукостью

Ученые из Великобритании провели исследование и установили, почему выросло количество людей с близорукостью. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на PLoS ONE.

Специалисты выяснили, что люди, родившиеся в 1960 годах имеют склонность к близорукости на 10% больше, чем те, кто родился раньше на 30 лет. В исследовании приняли участие 100 тысяч жителей страны.

По мнению ученых, это связано с использованием гаджетов, более высоким уровнем образования и питанием в детском возрасте.