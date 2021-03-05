Россиянам объяснили разницу между «плохими» и «хорошими» жирами

Споры о том, какие жиры полезнее — растительные или животные, не утихают среди диетологов до сих пор. Сходятся специалисты в одном — по-настоящему опасны трансжиры. И их употребления следует избегать.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал NEWS.ru, что россияне и многие европейцы слишком много потребляют жирные кислоты омега-6.

Содержатся они как раз в растительных маслах — подсолнечном, соевом, кукурузном, а передозировка чревата серьезными проблемами со здоровьем. Их избыток не позволяет всасываться другим жирным кислотам, например, омега-3. Этот элемент для организма считают незаменимым.

«Избыток ведет к ряду плохих вещей, <…> к хроническому вялотекущему воспалению, к ускоренному старению, к склонности к депрессии», — заметил Гинзбург.

Диетолог добавил, что шансы остаться здоровыми примерно одинаковы у мясоедов и вегетарианцев: избыток животных жиров не приводит к повышению «плохого» холестерина в крови, а при нелюбви или отказе от мяса недостаток содержащихся в нем веществ для организма не критичен.

С мнением коллеги не согласился врач-диетолог Евгений Арзамасцев, которые отнес растительные жиры к одним из самых полезных продуктов. Он посоветовал не слишком налегать на мясо, особенно пожилым — из-за того же холестерина.

Настоящую опасность для организма представляют трансжиры. Они есть в маргарине и всех содержащих его продуктах, способствуют нанесению вреда гормональной и ферментной системам и накоплению в органах и тканях токсинов. Из-за трансжиров возрастает риск развития онкозаболеваний и патологий сердца и сосудов.

Специалисты рекомендуют жарить на малом количестве масла или вовсе без него и соблюдать срок хранения продуктов. Так можно уберечь себя от воздействия трансжиров.