Врач назвал серьезную опасность плесени на продуктах

Каждый человек хоть раз в жизни замечал на продуктах маленькие пятнышки плесени, например, на хлебе. Многих в такие моменты мучает вопрос: нужно ли выбрасывать весь продукт или достаточно только отрезать испортившийся кусочек. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «360», что любая плесень всегда опасна, поэтому не стоит жалеть испортившийся продукт, лучше отправить его в мусорное ведро.

Она отметила, что есть заплесневелую пищу нельзя.

«Малейшая точечка говорит о том, что весь кусок, все изделие поражено. Поэтому то, что мы видим внешне, внутри поражения гораздо больше», — рассказала Дианова. По ее словам, это всегда риск проблем с желудочно-кишечным трактом.

По ее словам, любая плесень, которая появляется на пищевых продуктах, и это не голубая или зеленая плесень, которая есть на определенных видах сыра, она условно всегда опасна. Это не только хлеб, это и молочка. Например, если на крышке кефира или йогурта есть немного плесени, то всю бутылку надо выкидывать.

Самое главное, что все грибки вызывают поражение желудочно-кишечного тракта, причем в основном за счет токсинов. Они могут повреждать клетки, вызвать в различной степени диарею, такие отклонения как воспалительная реакция с образованием слизи.

И самое главное, что вся плесень изначально обладает аллергенным потенциалом. То есть у людей возникает потом развитие каких-то аллергических реакций. Они могут иметь разный характер: от просто обычного несварения и проявляется это газообразованием и диареей, до каких-то таких генерализованных реакций, с образованием сыпи и так далее.

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