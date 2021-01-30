Плазма вакцинированных доноров оказалась эффективнее при лечении COVID-19

Лечение пациентов с COVID-19 плазмой вакцинированных доноров оказалось эффективнее, чем использование для этого плазмы переболевших людей. К такому выводу пришли ученые военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. В ведомстве отметили, что стали применять переливание плазмы вакцинированных доноров для лечения COVID-19 с ноября 2020 года. Такой способ использовали в лечебных учреждениях Минобороны страны. Раньше других этот метод применили врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Москве.

В ведомстве уточнили, что оценкой эффективности применения плазмы вакцинированных людей для лечения коронавируса проводят в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

«Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны также рассказали, что в качестве доноров выбирают людей с высоким содержанием вируснейтрализующих тел в крови — под это определение попадают около 10% от всех привитых.

В 2020 году в военно-медицинских организациях Минобороны России накопили свыше 100 литров плазмы, которую взяли у вакцинированных от коронавируса людей. В ведомстве подчеркнули, что «с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания».

В этом году Минобороны планирует заготовить 120 литров такой плазмы. Для этого более тысячи привитых военнослужащих проходят исследования, которые помогут найти нужных доноров: у них проверяют вируснейтрализующую активность плазмы.