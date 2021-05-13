«Плавучая поликлиника» отправилась в экспедицию по Томской области

«Плавучая поликлиника» отправилась от речного вокзала в Томске и ушла в экспедицию по северным районам области. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Всего в бригаде врачей числится 20 высококвалифицированных специалистов, в том числе кардиолог, онколог, хирург, гинеколог и педиатр. С собой они взяли все необходимое оборудование: онкомаркеры и перевозную лабораторию. Медики побывают в 34 населенных пунктах в четырех районах Томской области. Добраться до них возможно только по воде.

«Я считаю, что это вообще замечательная миссия. На самом деле, интересное путешествие, интересная работа. На мой взгляд, шикарная поездка. Я еду на один сезон, на 30 дней», — рассказала акушер-гинеколог Марина Матиенко.

По словам врача ультразвуковой диагностики Евгении Бахаевой, многие просто даже не могут выехать из отдаленных районов. В некоторых местах не проложены дороги, а у многих местных жителей маленький семейный бюджет.

Всего за время экспедиции врачи примут больше пяти тысяч человек.

Поликлиника отправилась в свой уже 21-й рейс. Такие рейсы проходят каждую весну. Прием в каждом населенном пункте проводится на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов.