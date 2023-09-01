Здоровье 01 сентября 2023, 11:05 Платные медуслуги в России начнут оказывать по новым правилам Новые правила платных медицинских услуг вступят в силу в России с 1 сентября РИА «Новости»

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С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Постановление правительства об этом было подписано в мае, уточнило РИА «Новости».

Заключить договор на платные медицинские услуги теперь станет возможно через интернет дистанционно. Согласно постановлению платная медицинская помощь теперь организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций, а также в соответствии с утверждаемыми Минздравом порядками оказания медпомощи.

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Оказание платных медуслуг, как указано в документе, не должно приводить к снижению объемов и росту сроков ожидания медпомощи, которая оказывается бесплатно в рамках программы государственных гарантий и территориальных программ.

Экстренная, неотложная, плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно медицинская помощь, а также лекарственное обеспечение пациентов в стационарах будут оказываться бесплатно.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнял, что вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно россиянам по полису ОМС.