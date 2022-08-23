Пластическую операцию в России впервые оплатили криптовалютой

Впервые в России пациентка оплатила пластическую операцию криптовалютой. Пластический хирург Евгений Добрейкин стал первым врачом в стране, который принимает такой способ оплаты.

Многие пациенты отказались от пластических операций из-за нестабильной финансовой обстановки. Хирург Добрейкин стал первым российским специалистом, принимающим оплату в криптовалюте.

Его пациенткой стала девушка, которая давно мечтала о коррекции носа. Она собрала необходимую сумму, но не знала, как обналичить ее — активы находились в цифровой валюте.

«На консультации клиентка узнала, что можно оплатить операцию криптовалютой, по достоинству оценила такую возможность и записалась на операцию», — рассказал пластический хирург.

Самой дорогой пластической операцией является бодибилдинг-липосакция, заявил автор методики, пластический хирург Сергей Свиридов. Процедура стоит не менее 800 тысяч рублей. По словам доктора, она позволяет пациентам получить молодое гармоничное тело.