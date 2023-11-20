Здоровье 20 ноября 2023, 15:52 Пластический хирург Зленко: хирургическое лечение помогает решить проблему послеродового диастаза

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Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что липосакция и абдоминопластика помогают решить проблемы локальных жировых отложений и послеродового диастаза.

Медик объяснил, что лишние килограммы не только являются эстетической проблемой, но и повышают риск возникновения многих заболеваний.

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«Ожирение, доказано, увеличивает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней опорно-двигательного аппарата», — сказал он.

Пациенты должны осознавать, что вылечить ожирение можно только благодаря комплексному системному подходу, включая питание и физические нагрузки, добавил врач.