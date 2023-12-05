Здоровье 05 декабря 2023, 16:37 Пластический хирург Зимин рассказал, когда можно делать маммопластику Хирург Зимин: операцию надо делать тогда, когда есть желание и есть показания

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Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал, когда можно делать маммопластику. По его словам, если женщина забеременела сразу после операции, то ее грудь останется прежней, передала «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что эстетический результат может немного пострадать, переделывать грудь точно не потребуется.

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«Я считаю, что операцию надо делать тогда, когда есть желание и есть показания к операции. Единственное, после операции нужно выждать хотя бы полгода до начала беременности», — добавил медик.

Он также отметил, что следует подождать примерно полгода после окончания лактации.