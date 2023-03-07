Здоровье 07 марта 2023, 18:21 Пластический хирург Ткаченко рассказал, через какое время после установки имплантов разрешается беременность

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Установка грудных имплантов не влияет на вскармливание или беременность, но, чтобы сохранить эстетический вид, лучше отложить зачатие на год после операции. Об этом «ФедералПресс» рассказал главный пластический хирург минздрава Свердловской области Алексей Ткаченко.

Он подчеркнул, что сама по себе операция и беременность никак не связаны.

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«Импланты ставятся за железу либо в еще более глубокий слой. Поскольку железестая ткань не травмируется — рожайте, кормите», — сказал врач.

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Но, как добавил Алексей Ткаченко, состояние и внешний вид груди зависят от разных факторов. Ни один хирург не даст гарантии, что после родов ничего не изменится, потому что беременность сильно влияет на гормональный фон женщины.

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