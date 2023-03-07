Здоровье 07 марта 2023, 11:44 Пластический хирург Ткаченко объяснил, когда после уменьшения грудь возвращается к прежним размерам

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Редукционная маммопластика, или хирургическое уменьшение груди, иногда не помогает, и бюст возвращается к прежним размерам. Об этом «ФедералПресс» рассказал главный пластический хирург Минздрава Свердловской области, врач высшей категории Алексей Ткаченко.

По его словам, к редукционной маммопластике прибегают пациентки с очень выдающимися объемами. Большой бюст может мешать в обычной жизни: во сне или при занятии спортом, а также дополнительно нагружать спину.

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При этом грудь после операции увеличивается снова в крайне редких случаях. Но такое все же возможно, как правило, из-за серьезных гормональных нарушений у пациентки.

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«Чаще всего нет, но теоретически подобные случаи возможны, если возникают какие-то серьезные гормональные сбои», — заявил Алексей Ткаченко.

Он также напомнил, что каждая женщина должна проходить обследование у профильного врача, маммолога, хотя бы раз в год. Он позволит выявить возможные патологии на ранних стадиях.

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