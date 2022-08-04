Пластический хирург Скворцов назвал вредные привычки, которые приближают старение

Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал о вредных привычках, способных на несколько шагов приблизить старение. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснил, что плохие привычки активно участвуют в ускорении процессов старения.

«Плохие привычки потому и „плохие“, что своим существованием оказывают активную роль в ускорении процессов старения как целого комплекса биохимических реакций. Полностью избежать их невозможно — таковы законы природы, но в наших силах замедлять их протекание», — добавил медик.

Одной из вредных привычек Скворцов назвал малоподвижный образ жизни и, напротив, жизнь в больших мегаполисах. Если первая собирает целый букет негативных воздействий — неправильную осанку, отеки ног, концентрацию на глаза, то вторая сказывается на психологическом состоянии человека и провоцирует стресс.

К еще одной негативной привычке можно отнести отсутствие режима дня и нормального сна.

«Говорят, во сне организм отдыхает, что не совсем правильно. В состоянии сна тоже идет работа, но это работа обратно противоположна бодрствованию: растраченные ресурсы во время сна накапливаются, и все клеточные поломки устраняются — важная и кропотливая работа. Поэтому стоит с уважением отнестись к своему организму и не растрачивать его ресурсы нещадно», — резюмировал медик.