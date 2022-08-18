Пластический хирург Рабодзей развеяла миф о взрывающихся грудных имплантах

Пластический хирург Ольга Рабодзей рассказала, что грудные импланты не могут взорваться от перепада давления. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, миф о том, что с имплантами якобы нельзя летать на самолетах, распространен, но оснований под собой не имеет.

«Я не могу вспомнить хотя бы один аэропорт, в котором был бы значок о запрете перелета женщинам с силиконом. И давайте включим элементарную логику: силиконовые импланты доставляются в нашу страну именно по воздуху», — пояснила врач.

Рабодзей добавила, что существует еще один миф, о том, что импланты могут расплавиться в бане или замерзнуть на морозе. Но и он недостоверен,написал сайт utro.ru

Врач пояснила, что силикон плавится при +200 градусах, а замерзает — при -112. Оба показателя являются непригодными для жизни человека.

Также некоторые женщины опасаются, что импланты могут помешать кормить ребенка грудью. Но никаких ограничений в этом вопросе нет, объяснила хирург.

«Это неправда! Наличие имплантов никаким образом не повлияет на процесс беременности и тем более на качество грудного молока», — заключила она.