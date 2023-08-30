Здоровье 30 августа 2023, 17:54 Пластический хирург Плахотин назвал операцию самым эффективным методом подтяжки лица

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Хирургическая подтяжка лица является наиболее действенным способом по сравнению с аппаратным, лазерным и другими. Об этом «ФедералПресс» рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

Он назвал ультразвуковую подтяжку одним из самых плохих вариантов, потому что по факту такой способ сжигает кожно-жировую клетчатку и лишает кожу влаги. Также не очень эффективны нити, которые через несколько месяцев могут начать травмировать мягкие ткани лица.

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При этом хирургический метод сейчас значительно усовершенствовали. Он дает естественный и долгосрочный эффект.

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