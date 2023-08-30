30 августа 2023, 17:53
Пластический хирург Плахотин напомнил, что в основе красивого тела лежит здоровый образ жизни
Люди сейчас все чаще обращаются к пластическому хирургу, чтобы добиться красивого и спортивного тела. Но этого результата можно достичь и без скальпеля. Об этом «ФедералПресс» рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.
Он напомнил, что залог хорошей физической формы в том, чтобы вести здоровый образ жизни. Именно регулярные занятия спортом, правильное питание и регулярный сон — самый простой и эффективный способ добиться красивого и подтянутого тела.
Пластические операции
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