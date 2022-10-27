Пластический хирург Петраш рассказала, как сохранить молодость кожи | 360°

27 октября 2022, 11:52
Пластический хирург Петраш рассказала, как сохранить молодость кожи
Пластический хирург Петраш: необходимо купить хорошую подушку и ортопедический матрас
Косметолог, пластический хирург Надежда Петраш в разговоре с изданием «Аргументы и факты» рассказала, какие методы помогут продлить молодость кожи.
По словам специалиста, первым делом необходимо позаботиться о покупке хорошей подушки и ортопедического матраса. Зачастую заломы на шее и лице появляются из-за того, что человек годами спит в одной и той же неудобной позе.
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Также, по словам медика, стоит соблюдать гигиену, начиная от чистоты наволочки и заканчивая телефоном. Именно часто на наших гаджетах скапливаются бактерии, которые после соприкосновения с лицом переходят на кожу.
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«Поверхность телефона обязательно обрабатывать каждый день, ведь там постоянно скапливается большое количество бактерий, грязи и даже кожного жира», — процитировал «Царьград» слова Петраш.
Вместо слишком горячего душа медик порекомендовала принимать умеренно теплый, комфортный для тела душ, а затем наносить на тело увлажняющий крем. Таким образом кожа будет оставаться чистой и увлажненной.
Красота
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