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    24 марта 2022, 14:48

    Пластический хирург Пенаева: ботокс и филлеры потеряют популярность в России

    Дарья Морозова

    Пластический хирург Сельби Пенаева считает, что пациенты откажутся от ботокса и филлеров из-за текущей ситуации в России. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Она отметила, что эти препараты в России скорее всего останутся, но подорожают на 30%. В связи с этим начнут набирать популярность альтернативные процедуры.

    «Например, в качестве альтернативы инъекциям ботулотоксина уже давно существует и сейчас будет набирать популярность так называемый „вечный ботокс“», — рассказала Пенаева.

    А вместо филлеров может стать популярным липофилинг — когда вместо дорогих препаратов используется жир самого пациента.