Пластический хирург Пенаева: ботокс и филлеры потеряют популярность в России

Пластический хирург Сельби Пенаева считает, что пациенты откажутся от ботокса и филлеров из-за текущей ситуации в России. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она отметила, что эти препараты в России скорее всего останутся, но подорожают на 30%. В связи с этим начнут набирать популярность альтернативные процедуры.

«Например, в качестве альтернативы инъекциям ботулотоксина уже давно существует и сейчас будет набирать популярность так называемый „вечный ботокс“», — рассказала Пенаева.

А вместо филлеров может стать популярным липофилинг — когда вместо дорогих препаратов используется жир самого пациента.